Göteborg, le paradis de Suède !

À Göteborg, l'eau est le seul mot d'ordre. En effet, la ville possède une dizaine de ponts. À bord d'un bateau de tourisme, vous allez vous balader sur un long réseau de canaux, où tout au bout, le plus grand port de Scandinavie vous attend. Le bleu et le vert dominent cette ville suédoise, notamment avec ses parcs luxuriants et son vieux tram. Malgré son air austère, Göteborg raconte une histoire et possède des trésors architecturaux et culinaires. Découvrez les bons plans pour un week-end dans cette ville étonnante de la Suède.