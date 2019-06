Golfe Persique : pourquoi le détroit d'Ormuz est-il devenu si explosif ?

Le golfe Persique concentre soixante pourcents des réserves exploitables de pétrole de la planète. Pour y accéder, il faut passer au détroit d'Ormuz, un étroit couloir de circulation qui n'a que 40 km de large. Autour de ce corridor maritime, on trouve l'Iran et l'Arabie Saoudite, deux pays rivaux. Cette zone assure pourtant trente pourcents des exportations mondiales d'or noir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.