Gorges du Verdon : le repaire des vautours

Dans les gorges du Verdon, au milieu des paysages somptueux, il ne faut surtout pas oublier de lever les yeux. Le vautour fauve est l'un des maîtres des lieux. Il a été réintroduit à la fin des années 90. Une espèce emblématique qui niche au cœur de ces falaises de plus de 300 mètres de haut. Les randonneurs, ce jour-là, vont devoir monter pour l'observer au plus près. Au programme, une randonnée thématique de 4 km au départ de Trigance dans le Var sur les traces des vautours avec des balises explicatives. Il faut donc suivre leur trace jusqu'à une arrivée spectaculaire au belvédère. D'autant qu'après deux jours de mauvais temps, les rapaces sont de sortie, de quoi impressionner les enfants. Et visiblement, les vautours se sentent bien dans le Verdon. Les chiffres sont bons :"280 couples de vautours fauve, six couples de vautours moine et un couple de vautours percnoptère qui est un petit vautour migrateur", indique Maxence Lucas, guide et accompagnateur en montagne. Mais l'équilibre est souvent fragile. Loriane Aubinais fait le même constat au centre de sauvegarde de la faune sauvage LPO à Buoux dans le Vaucluse. Avec son équipe de bénévoles, elle accueille chaque année des centaines de rapaces victimes des activités humaines. "On répare beaucoup de fractures. Il y a aussi parfois hélas quelques empoisonnements. Ça arrive notamment chez les vautours parce que des fois, il y a une petite incompréhension. Donc on fait beaucoup de sensibilisations pour prouver qu'ils sont utiles, qu'ils ont leur place". Comme ici au cœur de ces falaises monumentales dans les gorges du Verdon. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P Amar