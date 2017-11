Gorillaz, le groupe virtuel formé par Damon Albarn et Jamie Hewlett est en concert à Paris

Depuis 2001, Gorillaz n'a cessé de bousculer les codes musicaux en mélangeant rap, hip-hop et rock. Le groupe britannique est de retour à Paris pour défendre son nouvel album, baptisé "Humanz". Nous avons rencontré les deux fondateurs Jamie Hewlett et Damon Albarn à l’occasion de la promotion de leur dernier opus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.