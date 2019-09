Göteborg, la ville la plus durable au monde

À Göteborg, en Suède, les élus ont décidé de mener une politique verte. Ils orientent tous leurs investissements en faveur de l'écologie et du recyclage. En plus de l'utilisation des énergies renouvelables, des réserves naturelles ont été mises en place sur le territoire. Pour financer leurs travaux, la ville a recours à des "green banks" en contrepartie de projets durables. D'ailleurs, Göteborg a été élue "ville la plus durable au monde". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.