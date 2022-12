Goûter ou apéro foot ? : le choix cornélien

Sur le marché de Wazemmes ce dimanche matin, on fait tout pour chauffer l'ambiance. Ici, on prépare déjà la finale qui aura lieu en plein milieu d'après-midi à seize heures. Alors, il faut s'adapter : "Un repas un peu avancé, un apéro un peu avancé. On va dire que c'est plutôt ça". Devant la télévision, beaucoup vont opter pour un apéro. Deux supportrices vont choisir la version chic : "Un apéro dînatoire. Les bons petits toasts avec du petit foie gras, une petite crème aux figues". A seize heures d'habitude le dimanche, vous êtes nombreux à déguster un goûter. Et bien même devant les Bleus, certains vont continuer. "Pâté, pain d'épice, un petit bout de chocolat" ; "Tarte à la pomme, muffins", les choix sont nombreux. Et pourquoi pas avec une boisson chaude, parfait pour la météo ? Il fait moins cinq degrés à Lille, très très loin des températures estivales des années précédentes. Un petit conseil ? Une petite idée ? Optez pour la raclette. Peu importe ce que vous allez mettre dans l'assiette, une victoire des Bleus aura à coup sûr un goût des plus savoureux. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire