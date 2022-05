Gouvernement Borne : le secret des derniers arbitrages

Ils étaient trois ce samedi matin, au ministère, avenue de Ségur à Paris. Olivier Véran est venu transmettre le flambeau de la Santé à Brigitte Bourguignon, passant elle-même la main à Damien Abad. Ce dernier est désormais ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Pour l'occasion, Olivier Véran a donné un conseil, hérité d'une médecin italienne avec qui il travaillait à l'hôpital de Grenoble : "Quand je commençais à me plaindre, elle disait : tu as voulu la bicyclette, tu pédales". Se battre pour rester ministre et choisir son portefeuille. Le budget, notamment, est convoité par deux fidèles du président : Clément Beaune et Gabriel Attal, dont un proche disait jeudi soir : "On n'est pas encore fixé sur notre sort, c'est un peu le supplice chinois". Et c'est finalement Gabriel Attal à Bercy qui travaillera au côté de Bruno Le Maire. Le budget est considéré comme un tremplin politique, selon un cadre de la majorité. Tractation, déception et surprise parfois, comme le maintien d'Éric Dupond-Moretti à la Justice. Il avait pourtant déjà fait ses cartons. Son départ aurait été un aveu de faiblesse, estime-t-on en haut lieu. TF1 | Reportage I. Marie