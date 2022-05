Gouvernement : des surprises et quelques nouveaux visages

Près de 26 jours après sa réélection, le président de la République a tranché. Le gouvernement a été dévoilé à l’Élysée par Alexis Kohler, le bras droit l'Emmanuel Macron. À la surprise générale, trois piliers restent à leurs postes. Il s'agit de Bruno Lemaire à l'Économie, Gérald Darmanin à l'Intérieur et d'Eric Dupont-Moretti à Justice. Le sort du garde des Sceaux semblait sceller ces dernières heures. Il avait même fait ses cartons hier. Le renouvellement avait été annoncé, mais quatorze ministres du précédent gouvernement restent dans le nouveau. La plupart ont été nommés dans des postes différents. Le président avait promis de mettre l'écologie au cœur de son mandat. Deux femmes, Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher prennent respectivement les ministères de la transition écologique et de la transition énergétique. Il est celui qui va avoir en charge le dossier brûlant des retraites. Après deux ans au budget, Olivier Dussopt, personnalité venue de la gauche, hérite du ministère du Travail. Autre figure, Gabriel Attal cède le porte-parolat du gouvernement à Olivia Grégoire. Fidèle parmi les fidèles, il est promu à un poste stratégique à seulement 33 ans, celui des Comptes publics. La continuité, mais également des surprises. Pap Ndiaye, 56 ans, devient ministre de l'Éducation nationale. Professeur et ancien directeur du musée de l'immigration. Inattendue aussi, la nomination de Catherine Colonna aux Affaires étrangères. Une diplomate au Quai d'Orsay, elle était ambassadrice de France à Londres. Personnalité de Londres, ancienne conseillère du président, Rima Abdul-Malak devient ministre de la Culture. Enfin, une prise de guerre à droite. L'ancien patron des députés LR, Damien Abad devient ministre des Solidarités. Un gouvernement de 28 ministres parfaitement paritaire, avec seulement deux personnalités issues de la société civile contre huit en 2017. Tous se retrouveront lundi à l’Élysée pour un premier Conseil des ministres et une première photo de famille. T F1 | Reportage M. Chantrait, S. Reine