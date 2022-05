Gouvernement : des surprises et quelques nouveaux visages

Pour le grand public, son visage est souvent inconnu. Mais dans le milieu de l’éducation, Pap Ndiaye fait référence. Agrégé d’histoire, professeur à Sciences Po, le choix d’un profil symbole pour tourner la page de l’ère Jean-Michel Blanquer et renouer avec les enseignants. Pap Ndiaye, c’est aussi un engagement pour la défense de la minorité qu’il entend continuer de porter au ministère. “Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie, mais peut-être aussi celui de la diversité. Je n’en tire nulle fierté, mais plutôt le sens du devoir”, a-t-il déclaré. Comme Pap Ndiaye, sur les 27 ministres nommés cet après-midi du 20 mai, treize sont de nouveaux visages au gouvernement. Certains sont issus de la société civile, comme Amélie Oudéa-Castéra, ancienne joueuse de tennis, directrice générale de Roland-Garros, débauchée en pleine première semaine du tournoi. Des politiciens expérimentés aussi, à l’image de Christophe Béchu, maire d’Angers, seul fidèle d'Édouard Philippe à intégrer l’exécutif, ou encore Catherine Colonna, ancienne ministre de Jacques Chirac et ambassadrice à Londres. Avec elle, l'exécutif fait le choix d’une diplomate de carrière pour apaiser les tensions, alors qu’une grève menace au Quai d’Orsay. À la Culture, c’est une fidèle parmi les fidèles qui hérite le portefeuille. Il s'agit de Rima Abdul-Malak. La Franco-libanaise travaillait auparavant comme conseillère d’Emmanuel Macron. Sa prédécesseure, Roselyne Bachelot, déjà ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, quitte le gouvernement. Comme elle, seize ministres et ministres délégués ne sont pas reconduits dans le nouvel organigramme. TF1 | Reportage M. Desmoulins, J. Labrouche