Goyaviers, les perles rouges de La Réunion

Il a des allures de tomate cerise, son goût, lui, est plus sucré, voici le goyavier. Et chaque année dans l'est de l'île de La Réunion, au pied des montagnes, c'est une ruée vers l'or pour dénicher ces petites perles rouges. En plein hiver austral, d'avril à août, vous trouverez ces petites baies dans les vergers en vente directe et bien entendu sur les étals des marchés. Comptez deux euros pour une barquette, soit dix euros le kilo. Si le goyavier se décline en confiture, gâteau, il se mange aussi en salade de fruits. Jacquy, passionné de cuisine créole, nous concocte du canard au goyavier. Il ajoute des feuilles de quatre-épices. Après avoir mijoté trois-quart d'heure au feu de bois, c'est prêt. Pour terminer dans la tradition, dernière étape : le rhum arrangé au goyavier, avec modération bien sûr ! TF1 | Reportage M. Steinbach, T. Dell'Aquila, M. Robert