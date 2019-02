"Grâce à Dieu" : le film qui donne la parole aux victimes de pédophilie

Le film de François Ozon, baptisé "Grâce à Dieu", doit sortir dans quelques jours dans nos salles de cinéma. Il évoque les cas de pédophilie qui auraient été couverts à Lyon par la hiérarchie catholique. Le prêtre mis en cause a demandé à la justice de suspendre la sortie de ce long-métrage. La décision sur la sortie de ce film sera rendue lundi 18 février 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.