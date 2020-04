Grâce à cette appli, les supporters pourront se faire entendre dans les stades depuis leur canapé

Vous pourrez bientôt soutenir votre équipe préférée depuis votre canapé. Les joueurs pourront même vous entendre. Pour cela, il suffira de télécharger une application sur votre téléphone. Le principe est simple. Il y a quatre fonctions : applaudir, lancer des chants, célébrer un but ou encore siffler une action de jeu. Le système sera relié quasiment en temps réel vers les haut-parleurs du stade qui retranscriront les émotions des fans. L'objectif est de recréer du lien entre les joueurs et leur public. L'appli sera testée lors du championnat d'Allemagne qui devrait reprendre le 9 mai prochain.