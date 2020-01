Grâce à l'ADN : les retrouvailles d'une famille nombreuse

Les unes Américaines, les autres Françaises, quatre sœurs ont appris leurs existences respectives, il y a tout juste un an, grâce à un test ADN envoyé sur internet. Comme elles, cent mille Français y ont déjà eu recours. Accessibles sur internet pour 60 euros, ces tests ne sont pas autorisés dans l'Hexagone. Ils encourent une amende de 3 750 euros. Mais pour certains, la quête de l'identité n'a pas de prix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.