Grâce à un imitateur : il retrouve sa voix

Une voix synthétique issue d'un ordinateur, c'est son seul moyen d'expression. Une caméra détecte le mouvement de ses yeux et devine les lettres qu'il vise sur le clavier. Devenu tétraplégique en 2017, il a aussi perdu celle qui a fait sa renommée, la voix de Pone. Ancien producteur et membre de la Fonky Family a reçu deux disques de platine, trois disques d'or. "Une voix c'est tellement personnel que la mienne me manque. Et retrouver une voix très proche de la mienne serait magique", confie-t-il. Son rêve va se réaliser grâce à Marc-Antoine Le Bret, l'un des imitateurs les plus doués de sa génération. Pendant des mois, il s'est entraîné à refaire la voix de Pone, avant de l’enregistrer dans son ordinateur. Le musicien lui en avait la demande, fin 2020, sur les réseaux sociaux. En février, nous filmions Marc-Antoine en pleine séance d'enregistrement. Sous l’œil et les oreilles attentives de Wahiba, la femme de Pone, il devait répéter cent phrases, parfois surprenantes, mais essentielles pour que le logiciel assimile la voix et la transfère dans l'ordinateur de Pone. L'imitateur a passé des centaines d'heures à écouter des vidéos du musicien avant sa maladie pour s'habituer aux spécificités de son timbre. TF1 | Reportage S. Humblot, J. Cressens, C. Aguilar