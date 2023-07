Grâce au combat d'un père, une enquête pour homicide rouverte

C'est l'histoire d'un père qui cherche des réponses après la mort de son fils, et n'a jamais baissé les bras. Le 9 septembre 2019, Julien Marlot nage au large du lac Bourget. Il est 14h22, il porte une bouée pour se rendre bien visible. Mais un bateau va le heurter et le tuer. Julien Morlot, son père, nous explique : "Ce qui est le plus grave, c'est que le pilote du bateau ne s'est pas arrêté. Honnêtement, je n'arrive pas à le comprendre.". Cette incompréhension est devenue le combat de ce père depuis quatre ans. On a des images de Julien Morlot en vie, filmées par la vidéo de surveillance du restaurant du lac. L'accident, lui, intervient trop loin des caméras. Malgré de longs mois d'enquête et des témoignages, le propriétaire du bateau n'est jamais retrouvé. L'affaire est classée. Mais le père de Julien ne peut pas s'y résoudre. Il récupère le dossier d'instruction et épluche chaque page, nuit et jour, pendant des mois, à la recherche de réponses. Grâce à son enquête et de nouveaux témoignages, une piste émerge, le dossier est rouvert. TF1 | Reportage M. Bajac, M Belot, B. Rey