Graines de fleurs, les Français sèment à tous vents

Dans les jardineries, les graines de fleurs occupent une de place de plus en plus importante. Elles sont un achat essentiel à cette saison. Cette année, les ventes de la jardinerie "Atlantic Vert" à Rezé (Loire-Atlantique) progressent de 13%, depuis cinq ans. Les graines de fleurs peuvent être achetées pour soi, mais aussi pour les autres. C’est l’idée de Sophie Martin-Chatenet, à son mariage. Semer devient effectivement une tendance. "La Fabrique à Sachets", jeune entreprise nantaise l’a bien compris. Spécialisée dans le mariage, elle a dû se réorienter pendant le Covid. Il faut compter entre deux à six euros le sachet. L’emballage est truffé de jeu de mots, et c’est un vrai accélérateur de vente. Jusqu’en juin, les particuliers peuvent semer. C’est aussi l’occupation des grainetiers. Depuis 50 ans, La Ferme de Sainte-Marthe à Loire-Authion (Maine-et-Loire) vend des graines bio de légumes, de fruits et de fleurs. Il y a trois ans, la PME a relocalisé toutes ses productions de graines de fleurs en Maine-et-Loire. Elle ne fait plus appel aux semenciers européens. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel