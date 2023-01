Grand banditisme : cinq braqueurs arrêtés

Un fourgon incendié et des douilles retrouvées au sol. La petite ville tranquille de Sarrelouis en Allemagne a été l'espace de quelques minutes le théâtre d'un braquage spectaculaire vendredi matin. Il est environ huit heures lorsqu'un commando d'une dizaine d'hommes lourdement armés attaque une camionnette semi-blindée. Un homme bloque les roues avec des cales. Un autre ouvre le feu vers le conducteur lorsque le reste de l'équipe fait exploser les portes du véhicule faisant brûler plusieurs voitures. Selon les premiers éléments de l'enquête, leur butin est de deux millions d'euros. En prenant la fuite, les criminels n'ont pas hésité à viser un policier arrivé sur place. Ce ne sont pas des braqueurs allemands. Très rapidement, les malfaiteurs traversent la frontière. Ils abandonnent une de leurs voitures en Moselle avant de prendre la direction de la région parisienne. À peine quelques heures plus tard, la BRI interpelle cinq personnes en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d'Oise. Parmi eux, deux pointures du banditisme français. Surnommés "Lolo" et "Petit Abdel", ils sont spécialisés dans le braquage de fourgons blindés. Les premières perquisitions ont permis de retrouver plusieurs armes de poing et 500 000 euros. TF1 | Reportage A. Bourdarias, P. Vogel, A. Tocny