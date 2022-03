Grand Chelem, le sacré du printemps

Ils vont vibrer, partager, pleurer, savourer ce trophée attendu depuis douze ans, puis fêter en musique. Avant les embrassades, il faut relever le défi anglais. Il faut surtout éviter, comme trop souvent depuis douze ans, un retour sur terre douloureux. Mais ils n’ont plus trébuché, depuis neuf mois et huit matchs. Transcendée par Antoine Dupont, ce capitaine que le monde entier envie, l’équipe est l’emblème d’une génération de rêves. Elle a déjà conquis deux Coupes du monde des moins de 20 ans, avec ces mêmes joueurs. Et depuis qu’ils sont grands, que Fabien Galthié est à la commande, l’espoir est revenu. Les promesses sont tenues. Pour preuve, cette victoire, avec trois essais face aux Anglais, pour un Chelem fondateur. La suite viendra très vite. Il y aura un Grand Chelem à défendre dans un an, lors du prochain Tournoi des Six Nations. Ce sera seulement une étape sur la route d’un rêve encore jamais concrétisé, gagner la Coupe du monde dans l’Hexagone, dans 18 mois. TF1 | Reportage D. Piereschi, L. Renault