Grand débat : que deviennent les contributions des citoyens ?

Deux semaines après le lancement du grand débat national, 550 000 contributions ont déjà été déposées sur le site officiel et certaines sessions ont été enregistrées. Pour les réunions organisées par les élus, des fonctionnaires retranscrivent le débat. Pour celles organisées par les citoyens en revanche, la méthode est plus artisanale. Toutefois, les comptes-rendus arrivent tous sur le site du grand débat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.