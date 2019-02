Grand débat : la ministre de la Justice face aux détenus à Avignon-Le Pontet

Dans le cadre du grand débat national, le gouvernement avait déjà consulté des élus, des chefs d'entreprises et des jeunes. Ce vendredi 15 février 2019, c'était au tour des détenus du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet de s'exprimer sur les grands thèmes de la grande concertation mais aussi sur leur réinsertion. Ils ont été entendus par la ministre de la Justice Nicole Belloubet. D'autres échanges seront organisés dans les 189 établissements pénitentiaires du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.