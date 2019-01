Grand débat : où sont les jeunes ?

Le grand débat national se poursuit quelle que soit la taille des communes. Mais toute la population ne semble pas être représentée dans l'assistance. Les jeunes sont très peu présents. À La Rochelle, une rencontre spécifique a été organisée ce samedi entre 150 candidats au service civique et deux ministres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.