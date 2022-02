Grand froid : l'école des explorateurs

À plus de 2 000 mètres d'altitude, ils se préparent à l'extrême avec le plus de sécurité possible. Ils viennent chercher l'expérience de cet explorateur des glaces. C'est notamment le cas d'Anna Ivanova, 34 ans. Elle s'apprête à parcourir, seule, 3 600 km à vélo jusqu'à Moscou. Elle veut, dit-elle, vivre ses rêves. Mais pour réaliser ce projet, elle a besoin des conseils d'Alban Michon, fondateur de l'École des explorateurs. Alban était parti de longues semaines avec ses traîneaux dans les glaces du Grand Nord canadien. Cet explorateur a fait un périple de plus de 500 km à des températures frôlant les moins 50°. Aujourd'hui, il partage ses expériences à Tignes en Savoie avec Anna et d'autres élèves. Près du lac de Tignes, nous avons retrouvé aussi Benoit. Il prépare une expédition en Norvège et va affronter une situation extrême comme la chute dans un lac gelé dans une eau à 2°. Le lendemain matin, nous avons retrouvé Alban avec son équipe du club alpin de Chambéry. Tous sont aguerris. Ils vont apprendre le maniement de la pulka, le traîneau des glaces. Ce jour-là, il leur a montré comment évacuer quelqu'un sur des skis. Quant à Benoit, il s'apprête à emmener dix personnes pour un raid en Norvège. Lui et son équipe doivent savoir anticiper et prévoir l'imprévisible. L'École des explorateurs propose aussi une expérience inédite venue de Finlande, l'Ice-floating. TF1| Reportage G. Bellec, S. Iorgulescu, G. Sellem