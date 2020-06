Grand-Lieu, le lac le plus secret de France

La réserve naturelle du lac de Grand-Lieu ressemble à un petit bout du monde, à quelques kilomètres seulement des pistes de l'aéroport de Nantes. C'est l'une des plus strictes, car elle est interdite aux visiteurs. Le seul point d'observation du public est l'ancien relais de chasse du parfumeur Guerlain, réaménagé en exposition. Sa résidence secondaire, qu'il a léguée à l'État, est devenue le plus beau panorama du lac. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.