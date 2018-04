Grand Est : des nichoirs pour aider les oiseaux

Essentiels à notre écosystème, les oiseaux ne sont pas encore en voie de disparition. Toutefois, 30% de leurs populations ont déjà disparu en France ces 20 dernières années, notamment à cause de l'agriculture intensive. Par conséquent, certaines communes ont décidé de prendre les choses en main. À Courcelles-en-Barrois, dans le Grand Est, les habitants se retrouvent chaque printemps pour fabriquer des nichoirs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.