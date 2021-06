Grand oral du bac : une grande première qui se prépare

Enzo Dubreuil passe le grand oral du bac. Nous l'avons rencontré en train de le préparer dans son salon devant son beau-père. "Je sais exactement, pas les phrases mot-à-mot, mais ce que je veux dire à un instant parce qu'en plus, c'est très minuté. Il y a un peu de stress, mais un peu d'excitation aussi", explique le lycéen devant les caméras de TF1. Les oraux débutent ce lundi pour les élèves de terminale. Une nouvelle épreuve du baccalauréat où pendant 20 minutes, Enzo devra présenter l'un des deux thèmes qu'il a préparés, l'un sur le paracétamol, l'autre sur la javel. Il devra donc parler maths et chimie. Pour se préparer, des lycéens strasbourgeois ont pu bénéficier depuis le mois dernier de formateurs peu commun, spécialistes de la prise de parole et élèves à l'École nationale d'administration (Ena). Ces derniers leur apprennent la méthode pour gérer leur stress et structurer leur propos. "L'idée pour nous d'ailleurs, c'est préparer au grand oral et aussi potentiellement à des entretiens de recrutement. Et que les compétences qu'on développe, sur le fonds et sur la forme surtout, ça puisse leur servir toute la vie", explique Pierre Savary, élève fonctionnaire à l'Ena. Cette épreuve emblématique du nouveau bac représentera 10% de la note totale.