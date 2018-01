Grand Paris Express : le calendrier est-il tenable ?

Plusieurs interrogations tournent autour du Grand Paris Express. Le projet est totalement acté, mais c'est le rythme des travaux qui pose problème. Une question mise sur la table ce vendredi 26 janvier par le Premier ministre Édouard Philippe. Cette extension du réseau des lignes de métro a déjà dépassé les prévisions en termes de budget et de délai. Elle devrait être prête pour les J.O 2024. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.