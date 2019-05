Le Grand Prix de Monaco, le circuit du stress et des strass

Le Grand Prix de Monaco est celui que préfère le public. Dans les rues de la ville, un peu plus de trois kilomètres ont été aménagés et sécurisés pour l'occasion. Du côté des spectateurs, le rocher princier est déjà bondé. Par ailleurs, le favori de cette saison 2019 est Lewis Hamilton. Mais tous les pilotes rêvent de gagner à Monaco. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.