Le grand retour des plantes vertes

Le marché des végétaux d'intérieurs connaît une forte croissance dans les jardineries. Les plantes vertes séduisent surtout les Urbains en mal de nature. Faciles d'entretien et très accessibles, elles se vendent entre deux et cinq euros. Dans l'Hexagone, ces produits génèrent un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros.