Immobilier : l'affaire Apollonia jugée au printemps 2023

Des résidences inhabitées, des projets fantômes, quatorze ans de procédure judiciaire et près de 700 épargnants ruinés... Apollonia est la plus grande escroquerie immobilière présumée en France. Pascale Hoffmann pensait avoir investi dans l'immobilier pour financer sa retraite. Mais depuis onze ans, elle ne fait que rembourser des emprunts dont elle n'avait pas connaissance. La société d'investissements Apollonia les aurait contractées à son insu sans jamais l'en informer. Effondré par l'ampleur du désastre, son mari a mis fin à ses jours il y a onze ans. L'ex-directeur de la société Apollonia, liquidé en 2011, vit toujours dans une villa de luxe à Cassis à Marseille. Jean Badache est propriétaire de 40 appartements loués. Il aurait fait investir à ses victimes la présumée somme de 950 millions d'euros dans près de 8 000 projets. Mais son avocat est persuadé d'obtenir sa relaxe. Pourtant, les victimes présumées affirment avoir signé des documents peu clairs hors de toute procédure et parfois falsifiés. Apollonia obtenait de ses clients une procuration lui permettant d'acheter une dizaine d'appartements en leurs noms. Mais ils sont acquis au double des prix du marché. Le seul but de l'opération, selon la justice, était de verser jusqu'à 15 % de commission à Apollonia. Les clients, eux, se retrouvent ruinés avec des loyers qui ne recouvrent jamais les emprunts. Jean Badache, neuf collaborateurs d'Apollonia, deux notaires et un avocat seront jugés au printemps 2023 pour escroquerie devant le tribunal correctionnel de Marseille TF1 | Reportage B. Christal, C. Blampain, M. Perrot