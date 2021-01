Grande-Bretagne : des colis envoyés aux plus démunis provoquent l’indignation

Des photos d'un maigre colis reçu par une mère pour préparer dix repas à son enfant ont écœuré l'Angleterre. Depuis la fermeture des cantines scolaires, les repas gratuits dont bénéficient les familles démunies sont distribués sous forme de panier, parfois très insuffisant. Alors, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Sharon nous raconte ses difficultés à nourrir sa fille de huit ans avec ce colis. Certains internautes montrent leurs courses pour 34 euros en comparaison du panier fourni par une entreprise privée à une école. Le panier aurait coûté la même somme aux contribuables. Une autre propose de payer ses impôts avec quelques boîtes de conserve. En Angleterre, 1,4 million d'enfants bénéficient de ce repas gratuit. Mais avec la pandémie, ce n'est souvent plus assez et les associations sont de plus en plus sollicitées. Parents et associations ont alors reçu le soutien d'un des footballeurs les plus célèbres d'Angleterre. Il s'agit de l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, engagé depuis plusieurs mois contre la pauvreté infantile. Le footballeur a atteint son but, car le gouvernement s'est engagé à ce que les écoles délivrent désormais des bons d'achat aux familles.