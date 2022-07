Grande-Bretagne : la semaine de quatre jours au banc d'essai

Ce n'est pas une recommandation de diététiciens, mais les habitants d'un village de Norfolk peuvent manger du Fish and chips tous les jours s'ils le souhaitent. La cuisine de ce restaurant ouvre en effet sept jours sur sept. Pourtant, les employés ne travaillent que quatre jours par semaine, sans perte de salaire. Une petite révolution créée il y a un mois qu'ils trouvent difficile à croire. Moins d'heures de travail pour la même paie, c'est le principe de cette expérience menée au Royaume-Uni. Les salariés moins fatigués sont plus investis, autrement dit, ils travaillent moins, mais mieux. Dans un pays touché par des pénuries de main-d’œuvre, travaillé moins parait contre intuitif. Et pourtant, certaines entreprises voient déjà les effets sur le recrutement. Dans cette entreprise de logiciels, par exemple, les candidatures ont augmenté de 32 % par rapport à avant la mise en place de ces quatre jours par semaine. Ce sont donc des CV supplémentaires reçus pour chaque poste vacant. La semaine de quatre jours a même été déterminante dans le choix d'une nouvelle recrue. Ne pas travailler le vendredi, c'est l'argument pour attirer des talents. Est-ce une idée à généraliser dans les entreprises ? Selon Guy Michaels, professeur d'économie à l'université London School of Economics, toutes n'y parviendraient pas. "Gagner 25 % de productivité, c'est très difficile et bien sûr, si un patron n'arrive pas à obtenir ce qu'il souhaite, il risque de décevoir ses salariés", explique l'économiste. Au total, 70 entreprises sont passées à quatre jours par semaine pour six mois. Des chercheurs en étudient les bénéfices et les risques. Sans attendre leur conclusion, certaines ont déjà indiqué son intention de pérenniser ce mode de travail. TF1 | Reportage É. Stern, A. Prugnaud