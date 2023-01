Grande-Bretagne, le chauffage sur ordonnance

La neige et une vague de froid se sont abattues sur l'Angleterre. Pourtant, de plus en plus de Britanniques sont incapables de payer le chauffage. Ce n'est pas le cas de Cheryl Panting, elle est passée de quatorze degrés l'hiver dernier à 18 cette année. Cette température ne doit rien au hasard, c'est une prescription médicale. Avec des prix de l'énergie qui flambent, la moitié des Britanniques sont menacés de précarité énergétique au détriment de leur santé. Alors, ce programme test de la région aide à payer les factures d'énergie de ce couple pour qu'il reste au chaud. Dans un centre médical, c'est le docteur Hein Le Roux qui choisit les patients éligibles. Il analyse leurs âges, santé et ressources financières pour choisir ceux qui ont en le plus besoin. Ils peuvent recevoir jusqu'à 700 euros d'aide par an sur leurs factures. C'est un coût, mais un bénéfice pour les services de santé. Testé ici sur 28 patients l'hiver dernier, ce programme se montre si prometteur qu'il a été élargi à 150 foyers du Gloucestershire cette année. Deux régions écossaises vont également si mettre. TF1 | Reportage E. Stern, C. Dubrul