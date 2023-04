Grande-Bretagne : le scandale des compteurs prépayés

Avant de pouvoir se chauffer ou cuisiner, il faut payer. Pour des millions de ménages modestes britanniques, pas de facture d'énergie en fin de mois, mais un compteur à recharger avant utilisation. Il indique la consommation et le crédit restant. Utilisateur de ce type d'appareil, un habitant du pays de Gales a pourtant reçu des factures avec plus de 450 euros qu'il n'explique pas. "Je paie l'électricité et le gaz en avance. Cela inclut les frais de fonctionnement", témoigne Stuart Evans. De plus en plus de ménages sont mécontents de ce système. La presse anglaise s'est saisie du dossier, car des clients endettés ont été forcés par leur fournisseur à installer ces compteurs. Ils reviennent plus chers dénoncent les associations. "Les clients avec un compteur prépayé constatent souvent qu'ils n'ont plus d'argent avant même d'utiliser leur énergie. C'est à cause des frais de fonctionnement. Plus de 50 euros par an", explique Peter Smith, directeur des politiques chez NEA. Des associations ont obtenu un gel sur l'installation des compteurs prépayés jusqu'en juin prochain et demandent désormais au régulateur de l'énergie de se pencher sur les 40 000 plaintes de consommateurs reçues l'année dernière. TF1 | Reportage E. Stern, C. Dubrul