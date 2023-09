Grande-Bretagne : les plages polluées par les eaux usées

Une conduite d'égout déverse régulièrement des eaux usées sur une plage du sud de l'Angleterre. À St Mary, l’eau des toilettes non-traitée se retrouve ainsi dans la Manche. La concentration de matière fécale est telle que la baignade est interdite pour toute l’année. Le système d’assainissement date de l’époque victorienne. Gérée par des compagnies privées, l’infrastructure est vétuste. L’eau de pluie et les eaux usées se partagent les mêmes canalisations. En cas d’intempéries, cela déborde dans les mers et les rivières. Selon l’observation d’une association, en mi-juin, la Manche est particulièrement touchée par la pollution, avec un risque pour les côtes françaises. En tout, plus de 300 000 rejets sauvages ont été enregistrés l’année dernière. La situation révolte les habitants de la commune de Whitstable. Ils réclament une renationalisation des compagnies. La compagnie locale assure que des améliorations sont en cours. À plusieurs reprises, les compagnies d’eau ont payé 170 millions d'euros en huit ans. Face au scandale, le gouvernement britannique souhaite radicalement augmenter le montant de ces amendes. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor