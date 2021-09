Grande-Bretagne : une pénurie de main-d’œuvre et de nourriture

La scène est devenue presque banale en Angleterre. Produits en rupture de stock, étalage vide. Dans un supermarché de Londres, il faudra revenir dans trois semaines pour acheter des oignons. Les clients constatent ces pénuries de plus en plus fréquentes. 80% de la nourriture consommée par les Britanniques est importée, notamment d'Europe. Aujourd'hui, restaurant, pub, supermarchés, peinent à s'approvisionner. Dans un champ du nord-est de l'Angleterre, il y a bien des carottes qui finissent de pousser. Elles seront cueillies dans quelques jours, puis transformées sur place en bâtonnet ou en salade. Mais leur propriétaire s'inquiète déjà de leur avenir. Il lui manque 20% d'employés. La raison, le Brexit. Pour les entreprises qui emploient des Européens, tout a changé en 2021. Et même lorsque les carottes sont prêtes, il faut encore qu'elles arrivent dans les rayons. Le transport qui compte largement sur la main-d’œuvre d'Europe de l'Est est l'un des secteurs les plus touchés par cette crise de l'emploi. La suite dans le reportage ci-dessus.