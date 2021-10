Grande distribution : des circuits courts pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Fruits abîmés, produits bientôt périmés… c’est la collecte du matin. Cette grande surface veut à tout prix éviter de les jeter à la poubelle. Et les chiffres sont très encourageants. Le mois dernier, parmi les produits proches de leur date de péremption, les trois-quarts ont été sauvés. L’objectif à terme est d’atteindre zéro déchet alimentaire. Dernière solution en date : redistribuer gratuitement la nourriture aux éleveurs locaux. Cette semaine, Ludovic Chevalier, reçoit 23 cagettes de fruits et légumes. Un moyen de donner à ses cochons une alimentation plus variée. "Les cochons dégustent. Ensuite, à la fin du circuit, la viande est commercialisée à E.Leclerc d’Autun", explique l’agriculteur. Sans ce circuit court, l’exploitation aurait dû se passer de cette nourriture supplémentaire. À Beaune, ce supermarché vient de se lancer dans une démarche anti-gaspillage. En sept mois, il y a eu près de 100 tonnes de déchets alimentaires en moins. L’entreprise Phenix accompagne les magasins au cas par cas pour éviter de gaspiller. Dès l’année prochaine, les supermarchés pourront obtenir un nouveau label national anti-gaspillage alimentaire.