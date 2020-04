Grande distribution : des primes au rabais ?

La crise sanitaire a mis en lumière des emplois très précaires, et pourtant essentiels à notre vie quotidienne. L'État avait invité les employeurs à verser une prime défiscalisée de 1 000 euros à ceux qui continuent de travailler malgré l'épidémie. Plusieurs enseignes de la grande distribution avaient d'ailleurs répondu favorablement, mais aujourd'hui, certains salariés sont déçus.