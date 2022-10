Grande distribution : la sobriété en rayon

20 heures, dernière cliente avant la fermeture. Dans cette grande surface de bricolage, les salariés n’ont rien à faire, tout est programmé pour s’éteindre presque instantanément. Grâce à un système d’extinction automatique, plus aucune ampoule ne reste allumée toute la nuit. Sous traiter la gestion énergétique des magasins, c’est le travail d’une entreprise créée il y a neuf ans. Dans un lieu tenu secret, les techniciens pilotent à distance plus de 3 000 bâtiments de 700 à 90 000 mètres carrés. Pour les magasins, l’économie mensuelle se compte en milliers d’euros car en plus de l'éclairage, l’agence pilote aussi la climatisation et le chauffage. Autre avantage, cet hiver, avec la tension sur le marché de l’énergie, les enseignes pourront ajuster leur consommation instantanément en fonction des alertes émises par Ecowatt. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Devaux