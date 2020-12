Grande distribution : l'innovation est dans les rayons

Des charriots connectés font leur apparition dans un magasin flambant neuf d'une grande enseigne. Ils sont équipés d'un grand écran tactile, d'une caméra et d'un lecteur de code-barres. Bref, une caisse automatique ambulante qui nécessite l'installation d'une application sur le téléphone portable. Ce charriot connecté est associé à la livraison à domicile, plébiscité actuellement. Et pour l'utiliser, il faut dépenser au minimum 50 euros. À la fin de la course, plus besoin d'aller à la caisse. Il suffit de déposer le charriot dans une zone réfrigérée et le client sera livré chez lui le soir même. Autre innovation, des espaces pique-nique sans aucun rayon. "En plein cœur d'un magasin, 200 mètres carrés non-marchands, ça c'est du jamais-vu à Paris. Le même client va parfois venir juste pour prendre un sandwich à l'heure du déjeuner ou faire des grandes courses", affirme Maguelone Paré, directrice des innovations chez Monoprix. Le défi des grandes enseignes est désormais de se réinventer sans cesse pour continuer d'attirer les clients. Dans un autre magasin flambant neuf, une grande marque d'article de sport test ces dernières innovations auprès de ses clients. La plus spectaculaire concerne nos pieds. Des capteurs vont pouvoir analyser le pied en 3D. L'appareil détermine la pointure, la largeur du pied, mais aussi forme de la voûte plantaire pour choisir au mieux sa paire de chaussures. Personnaliser, aujourd'hui, c'est le maître-mot dans les grandes enseignes, livrées à une concurrence féroce entre elles, mis aussi avec les géants d'Internet surtout en ce moment.