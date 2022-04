Grande distribution : que valent les premiers prix ?

Pour trouver des bonnes affaires, il faut souvent aller voir tout en bas des rayons. Faites-vous confiance aux produits premiers prix ? Les avis sont partagés. Nous avons voulu vérifier. Pour faire le test, nous avons acheté deux produits dont l'un est une référence de marque et l'autre est son équivalent de premier prix. Direction dans un restaurant où le personnel ne travaille qu'avec des produits frais. Le chef de l'établissement sera-t-il capable de différencier plusieurs produits industriels ? Après la dégustation à l'aveugle de jambons sans nitrite, c'est le produit le moins cher qui l'emporte. Après avoir dégusté deux sauces bolognaises différentes, le chef du restaurant a donné la bonne réponse. En effet, dans la sauce premier prix, il y a moins de viande et plus de sucre. Faut-il se méfier des produits transformés comme cette sauce ? Pour le savoir, nous avons posé la question à une nutritionniste. Là encore, les aliments les plus simples s'en sortent mieux. Ces produits abordables se sont améliorés ces dernières années. Le but est de coller à la demande des consommateurs français. Avant d'acheter des produits premiers prix, il est conseillé de vérifier les ingrédients. En règle générale, moins la liste est longue, plus les produits sont de qualité. T F1 | Reportage K. Kebdani, F. Mignard