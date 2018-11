La Grande Guerre : un tournant de l'Histoire

L'époque de 1914 à 1918 était une étape éprouvante pour le monde et pour le pays. La Grande Guerre a fait ressortir les côtés les plus sombres de l'humanité mais elle a également ses côtés positifs. Notre siècle lui doit beaucoup. Véritable accélérateur, la Première Guerre mondiale continue à émettre ses empreintes sur les avancées technologiques, l'égalité entre hommes et femmes et les classes sociales. Découvrez en images les grands changements aux lendemains de la Grande Guerre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.