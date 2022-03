Grande marche de soutien de Jean-Luc Mélenchon

Pour la grande marche de soutien à sa candidature ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon espère rassembler plusieurs dizaines de milliers de militants et de sympathisants. Il faut faire une grande démonstration de force. Pour cela, la France insoumise a affrété plus de 150 bus, qui viennent de tout le pays. L'idée est de faire au moins autant qu'il y a cinq ans, où les organisateurs avaient revendiqué la participation de 130 000 personnes. Durant les trois semaines pour convaincre, le message de Jean-Luc Mélenchon est très axé sur le social et le pouvoir d'achat. Les trois mesures phares qu'il répète à longueur de prise de parole sont : la retraite à 60 ans, l'augmentation du Smic et le blocage des prix, notamment ceux de l'énergie. Ici, on considère que la qualification pour la deuxième tour est possible, à condition d'aller chercher des voix sur le côté des indécis et surtout des abstentionnistes. TF1 | Duplex M. GUENEGAN