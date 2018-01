Grande Odyssée : dans les coulisses de l'une des courses les plus spectaculaires au monde

La Grande Odyssée est organisée par une centaine de bénévoles animés par la passion. Dans cette course de chiens de traîneaux, les organisateurs mettent l'accent sur la sécurité des participants. Ainsi, chacun d'entre eux est équipé d'une balise GPS qui permet de suivre leurs progressions et de connaître leurs positions s'il venait à se perdre à cause du mauvais temps ou de l'obscurité de la nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.