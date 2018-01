Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : les chiens de traîneaux sont des athlètes de haut niveau

Le 13 janvier 2018, le coup d'envoi de la quatorzième édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc a été donné à Samoëns, dans le Sud du département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit de la plus grande course internationale de chiens de traîneaux la plus difficile au monde. Cela nécessite donc une préparation précise des chiens, qui sont de vrais marathoniens hors-norme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.