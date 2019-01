Grande Odyssée : une clinique pour les chiens athlètes

La Grande Odyssée est l'une des compétitions de chiens de traîneaux les plus exigeantes au monde. Même pour des athlètes entraînés et parfaitement préparés, elle constitue une véritable épreuve. Pour veiller au bien-être et à la santé des 400 chiens qui y participent, quinze vétérinaires sont mobilisés. L'équipe dispose d'appareils très performants, digne des meilleures cliniques. Chaque jour, ils s'installent en pleine montagne, parfois dans des endroits insolites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.