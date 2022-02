"Grande Russie" : ces pays qui ont peur de Moscou

À Tbilissi en Géorgie, 30 000 manifestants crient leur soutien à l'Ukraine, un symbole. En 2008, ce pays frontalier de la Russie a vu deux de ses régions tomber sous la coupe de Moscou. Il craint que l'histoire ne se reproduise. La Géorgie au sud et la Moldavie à l'ouest, ces deux pays, à forte population russophone hors de l'OTAN, pourraient devenir les prochaines cibles de Vladimir Poutine. Dans un Tweet, Emmanuel Macron a réaffirmé sa détermination à soutenir ces pays contre toute tentative de tensions et de déstabilisation." Aujourd'hui, le plus grand risque est en Moldavie. Sur les 900 km de frontières avec l'Ukraine, il y a la Transnistrie, territoire séparatiste pro-russe où sont stationnés 1 300 soldats poutiniens. "Vladimir Poutine pourrait très facilement prendre la Transnistrie. Mais en tout cas, pris dans sa folie, en quelque sorte, il peut aussi aller jusqu'à la connexion de la Transnistrie aux régions séparatistes de Lougansk et de Donetsk, à l'est de l'Ukraine.", pense Tatiana Jean, directrice du Centre "Russie Nouveaux Etats Indépendants" à l'IFRI. Le souhait de la Russie, c'est d'avoir une zone tampon entre elle et l'Europe occidentale. Mais les trois pays baltes, anciennes républiques de l'Union soviétique, et la Pologne, sont tous membres de l'OTAN. La France et les États-Unis notamment y ont envoyé des troupes. Des rafales ont d'ailleurs décollé ce samedi vers la Pologne. La suite dans le reportage ci-dessus. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Basar