Grandes enseignes : l'occasion côtoie le neuf

Le magasin Boulanger teste un tout nouveau modèle depuis six mois. La seconde main est désormais la star du rayon. À 379 euros au lieu de 500, ce lave-linge a déjà vécu une première vie. Il vient d'être récupéré directement chez un particulier qui souhaitait s'en débarrasser. La chaîne propose aussi la reprise du petit électroménager. Un robot cuiseur prenait la poussière dans un placard. Son propriétaire l'a cédé contre 300 euros en bon d'achat à dépenser dans l'enseigne. Une fois les appareils repris ou rachetés, ils passent obligatoirement dans cet atelier où tout est passé au peigne fin. Exemple avec ce lave-linge : matériel, logiciel, joint jusqu'à des petits détails. L'objectif de tous ces contrôles est d'accorder une garantie au nouveau propriétaire. La machine est remise à neuf grâce à quelques réparations. Mais tous les appareils ne passent pas les sélections. Si l'opération est trop coûteuse, ils partent au recyclage. Le défi pour ces grandes enseignes est de se positionner sur un marché dominé par les plateformes de reventes en ligne. Elles sont plébiscitées par les Français depuis quelques années. Alors, elles font des envieux dans tous les secteurs, comme le prêt-à-porter. Bien loin de l'image de la friperie classique, chez Petit Bateau, pour être repris et être en rayon, chaque vêtement de la marque doit être en parfait état ou presque neuf. Le prochain défi de Petit Bateau est d'aller plus loin avec des articles comportant des petits défauts qui pourront être réparés. Du côté de l'approvisionnement, la marque ne devrait pas manquer. Selon une étude de l'Ademe, l'agence chargée de la transition écologique, neuf vêtements sur dix dans nos placards n'ont pas été portés depuis plus d'un mois. TF1 | Reportage L. Poupon, D. Blondeau