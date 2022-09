Grandes marées : la possibilité d'une île

En période de grandes marées, la légende raconte que la mer remonte à la vitesse d'un cheval au galop. En raison d'un marnage important, le Mont-Saint-Michel se transforme en île. Un couple est venu de Nice pour admirer le spectacle. "On est un peu surpris de voir ce monument au milieu de l'eau, c'est incroyable. C'est trop beau (...) c'est vraiment une chose à voir une fois dans sa vie", affirment-ils. La mer mettra une petite heure pour parcourir plus de quinze kilomètres. Cette vague porte un nom, le mascaret. "Il s'agit de l'attraction de la lune et du soleil par rapport à la terre, ce qui en fait un phénomène amplifié et qui s'accélère au fur et à mesure qu'elle se jette dans la baie. Cet événement n'arrive que dans peu d'endroits au monde", rapporte Stéphane Leroy, responsable d'accueil à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Avec des coefficients atteignant les 105, le Mont-Saint-Michel connaît ce week-end les plus grandes marées de l'année. TF1 | Reportage A. Guérard, A. Coulon