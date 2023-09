Grandes marées : le Mont-Saint-Michel entouré par les flots

Centimètre par centimètre, la baie du Mont-Saint-Michel se remplit d’eau. En quelques minutes seulement, le Mont-Saint-Michel est coupé du monde et redevient une île. Beaucoup ont immortalisé l’instant. Plusieurs centaines de personnes sont présentes pour admirer ce spectacle naturel unique. Tous ont l'impression de partager un moment extraordinaire avec l’un des monuments les plus célèbres du monde. Il est impossible de traverser, mais certains ont la chance de pouvoir faire le tour du mont en kayak et de s’approcher au plus près de la cité millénaire sur leurs embarcations. "En temps normal, on ne peut jamais passer par-dessus la digue (...) Là, exceptionnellement, on a pu pénétrer à l’intérieur du Mont-Saint-Michel", affirme un kayakiste. Après quelques minutes, la marée change de sens. L’eau s’évacue peu à peu, quelques courageux tentent la traversée. Les grandes marées sont aussi l’occasion de redécouvrir le Mont-Saint-Michel. Une journée merveilleuse que certains ne manqueront pas de recommencer. De nouvelles grandes marées sont attendues à la fin du mois de septembre. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon