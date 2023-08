Grandes vacances : coup de chaud sur les prix ?

Les vacances en plein été, l'occasion de profiter du soleil. Souvent, c'est aussi le portefeuille qui prend un coup de chaud. Les hébergements affichent clairement la couleur. Haute saison rime avec augmentation. Mais qu'en est-il du reste ? Pour la comparaison, nous avons choisi une station réputée pour ses prix bas, Valras-Plage, dans l'Hérault. Gratuit en mois d'avril, désormais, l'heure de stationnement est à 1,20 euro. L'après-midi à la plage peut vite coûter cher. Dirigeons-nous ensuite vers les boutiques du bord de mer. En avril et en juillet, les casquettes sont toujours à quinze euros, les jeux de plages à six euros. Rien n'a changé et les clients y sont sensibles. Nous allons vérifier en grande surface. Dans le rayon grillade, alors que le cours du porc n'a pas changé, entre un mois, les chipolatas passent de 8,50 euros à 11,95 euros le kilo. Un peu plus loin, toutes les promotions sur les glaces que nous avions repérées au printemps ont disparu. Comptez 50 centimes à un euro de plus selon la boite. Bon point, notre crème solaire, elle, n'a pas augmenté. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, C. Blanquart, H. Massiot